İLAN T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

DAVACILAR: 1- Mohamad Kısrawanı (Kimlik No: 03320012524)

2- Rama Kısrawanı (Kimlik No: 03320012483)

3- Rwaıda Younis (Kimlik No: 033-20012483)

Tarafınızca açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasında, yeni duruşma gününün 30/05/2023 günü saat 11:10'da yapılacağı belirtilmekle birlikte;

Davacı Rwaıda Younis yönünden vekilin vekillikten çekilmiş olduğundan adı geçen davacının belirlenen yeni duruşma gün ve saatinde bizzat hazır olması yahut kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği aksi takdirde kendisi yönünden dosyanın işlemden kaldırılacağı,

Davacı Mohamad Kısrawanı ve Rama Kısrawanı İsimli şahısların 18 yaşını doldurmakla birlikte bu kişiler yönünden vekilliğin babaları tarafından atılan imza ile verildiği ancak kendilerinden alınan imza ile vekaletin yenilenmesi gerektiğinden yeni duruşma gün ve saatinde bizzat hazır olması yahut kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği aksi takdirde kendisi yönünden dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

