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İLAN T.C. İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 00:00

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ESAS NO : 2021/592 DAVALI : HÜLYA SAMİOĞLU Davacı tarafından İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yeniköy Mah. 974 ada, 30 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye yurt içi ve yurt dışı bildirilen adreslerinize çıkarılmış olup, adresinizde bulunamama/ayrılma gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 26/12/2023 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ikinci defa ilanen tebliğ olunur. 12/05/2023

#ilangovtr

Basın no ILN01849969

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#ILN01849969#İlangovtr