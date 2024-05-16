Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
13/05/2024
Sayı : 2023/736 Esas
Konu : 2. Gaiplik İlanı
MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul İli Fatih İlçesi Neslişah Mahallesi 2484 ada 51 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında 9/80 hissesine malik olarak görünen İBRAHİM oğlu SABAHATTİN hakkında gaiplik kararı verilmiş olmakla;
Gaip; İBRAHİM oğlu SABAHATTİN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/736 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02033400