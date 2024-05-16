İLAN

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

13/05/2024

Sayı : 2023/736 Esas

Konu : 2. Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli Fatih İlçesi Neslişah Mahallesi 2484 ada 51 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında 9/80 hissesine malik olarak görünen İBRAHİM oğlu SABAHATTİN hakkında gaiplik kararı verilmiş olmakla;

Gaip; İBRAHİM oğlu SABAHATTİN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/736 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02033400