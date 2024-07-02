İLAN

T.C.

ISPARTA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/364 Esas

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

.Dava konusu Isparta İli Merkez İlçesi Hızırbey Mahallesi, 4355 Ada 1 parsel, 4372 Ada 2 parsel ve 4372 Ada 3 parselde kayıtlı hissedarı ve gaip olduğu iddia edilen Ali Kızı Saniye ve Ali Kızı Dudu TMK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/364 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.24/6/2024

#ilangovtr Basın no ILN02054314