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İLAN T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

İLAN
T.C.
ISPARTA
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/364 Esas

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
.Dava konusu Isparta İli Merkez İlçesi Hızırbey Mahallesi, 4355 Ada 1 parsel, 4372 Ada 2 parsel ve 4372 Ada 3 parselde kayıtlı hissedarı ve gaip olduğu iddia edilen Ali Kızı Saniye ve Ali Kızı Dudu TMK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/364 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.24/6/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02054314

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#ILN02054314#İlangovtr