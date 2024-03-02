İLAN

T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08/02/2024

Sayı : 2024/47Esas

Konu : İLAN



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;



Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Doğancı Mahallesi 199 ada, 63 parsel nolu taşınmazın hissedarı görünen gaip olduğu iddia edilen Halil Evlatlığı Tahsin isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/47 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 08/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01994715