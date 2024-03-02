İLAN

T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09/02/2024

Sayı : 2024/77

Esas Konu : talep

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;



Dava konusu Isparta ili, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 8249 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın hissedarı görünen gaip olduğu iddia edilen Mehmet ve Mehmet kızı Hatice isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/77 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.09/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01994703