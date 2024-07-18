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İLAN T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 00:00

 

İLAN
T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/1258

1-DAVALI : GÜLŞAH SAADET İĞSİZ - Yılmaz ve Fatma'dan olma, 20/05/1977 doğumlu, 271*****316 T.C. Kimlik numaralı2-DAVALI : BEYTULLAH KAZIM İĞSİZ - Yılmaz ve Fatma'dan olma, 17/04/1987 doğumlu, 271***** 544 T.C. Kimlik numaralı 3-DAVALI : TEFİDE ÇETİN - İsmail Hakkı ve Elmas'dan olma, 27/06/1979 doğumlu,294*****530 T.C. Kimlik numaralı DURUŞMA GÜNÜ :10/12/2024 gün 10:30 Davacı SERHAN KAYNAKÇI tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Bursa ili İnegöl İlçesi, Alanyurt, 1597 ada 3 parsel sayılı taşınmaz için Ortaklığın Giderilmesi davası açılmıştır. Mahkememizce adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizde görülmekte olan dava duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Günü Bildirir Davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02062983

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#ILN02062983#İlangovtr