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İLAN T.C. İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İLAN T.C. İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 00:00

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İLAN
T.C. İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR

    1. MülkiyetiBelediyemize ait Aydın ili, İncirliova ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilentarih ve saatlerde satış şartnamesihükümleri çerçevesindeİncirliova Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)huzurundaSATIŞ  ihalesi yapılacaktır.

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI
(m²)

TAPU
NİTELİĞİ

MEVKİİ

ADRESİ

İMAR BİLGİSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ

ŞARTNAME
 BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

SATIŞ
KİRA
ÜRÜN

1

İNCİRLİOVA

0

9081

6.108,64

ARSA

BEYGÜRÜ

İSTİKLAL MAHALLESİ 500 SOKAK NO:3 İNCİRLİOVA/AYDIN

İmar Planı İçerisinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

6.000.000,00 ₺

180.000,00 ₺

750,00 ₺

07.07.2023

16:00

Satış

 2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.
       a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;
Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
İncirliova Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
Geçici teminatın Belediye veznesine veya Halk Bankası İncirliova Şube TR69 0001 2009 5430 0007 0000 35 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.
       b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;
Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
       İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ihale Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, yukarıda belirtilen şartname bedelini mesai saatleri içinde belediyemiz veznesine yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine konulmak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisine teslim edeceklerdir.
İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

 #ilangovtr Basın no ILN01851911

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#Basın No ILN01851911#İlangovtr