İLAN T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

GAZİANTEP

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/92 Esas

DAVALILAR : ŞAHİNDE BULUT, MUSTAFA KILIÇ, MUSTAFA YAZ, MERYEM ALBAY

Davacı , MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ileDavalılar , ELİF YILMAZ, HALİL YILMAZ, HASAN YILMAZ, HATİCE YILMAZ, HÜSEYİN BÜYÜKUZUN, HÜSEYİN YILMAZ, İBRAHİM KIRAÇ, MERYEM ALBAY, MUSTAFA KILIÇ, MUSTAFA YAZ, ŞAHİNDE BULUT, ŞÜKRÜ KIRAÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adreslerinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma günü; 12/03/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01954181