İLAN T.C. GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davalı : 1- NADİR KORKMAZ

Davacı : 2- KADRİYE KORKMAZ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan dosyanın mahkememizce yapılan yargılaması sonucu;

1-Davanın KABULÜ ile 502.....808 T.C. Kimlik Numaralı KADRİYE KORKMAZile 749.....500 T.C. Kimlik Numaralı NADİR KORKMAZ'ın TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 137.....116 T.C. Kimlik numaralı SEMANUR KORKMAZ'ın velayetinin 502.....808 T.C. Kimlik numaralı davacı anne KADRİYE KORKMAZ'a verilmesine,

3-Dava Adli Yardım talepli açıldığından 140,00-TL harç ve 5.576,48-TL yargılama gideri olmak üzere toplam 5.716,48-TL masrafın davalıdan alınarak Hazineye İrat kaydına,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı asil KADRİYE KORKMAZ'ın yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 07/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01810676