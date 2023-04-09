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İLAN T.C. GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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##İlangovtr#Basın No ILN01810676#Resmi İlan
İLAN T.C. GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 00:00

ESAS NO : 2021/15 EsasKARAR NO : 2022/1010

Davalı : 1- NADİR KORKMAZ
Davacı : 2- KADRİYE KORKMAZ
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan dosyanın mahkememizce yapılan yargılaması sonucu;
1-Davanın KABULÜ ile 502.....808 T.C. Kimlik Numaralı KADRİYE KORKMAZile 749.....500 T.C. Kimlik Numaralı NADİR KORKMAZ'ın TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocukları 137.....116 T.C. Kimlik numaralı SEMANUR KORKMAZ'ın velayetinin 502.....808 T.C. Kimlik numaralı davacı anne KADRİYE KORKMAZ'a verilmesine,
3-Dava Adli Yardım talepli açıldığından 140,00-TL harç ve 5.576,48-TL yargılama gideri olmak üzere toplam 5.716,48-TL masrafın davalıdan alınarak Hazineye İrat kaydına,
Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı asil KADRİYE KORKMAZ'ın yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 07/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01810676

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##İlangovtr#Basın No ILN01810676#Resmi İlan