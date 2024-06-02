İLAN T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/416 Esas 27/05/2024 Konu : Gaiplik İlanıHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Seferşah Mahallesinde bulunan 2 ada 250 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Yasef, Sepetay, Sara ve Roza'yı temsilen Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/01/2007 tarih ve 2006/475 Esas ve 2007/54 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/05/2007 tarih ve 2007/66 Esas 2007/259 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Yasef, Sepetay, Sara ve roza hissesine isabet eden 4.919,00 TL tutarın 29/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR27 0004 6005 7588 8000 0664 67 IBANnumaralı vadeli hesabında ve 28/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007234 numaralı hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Seferşah Mahallesinde bulunan 2 ada 250 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Yasef, Sepetay, Sara ve Roza hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Yasef, Sepetay, Sara ve Roza' nın gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02042155