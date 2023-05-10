Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. EREĞLİ(KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. EREĞLİ(KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/387

DAVALI : MUSTAFA ÖKDEM (T.C. 19213054724)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Ön İnceleme Duruşma Günü: 12/07/2023 günü saat: 09:15'te Sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, geçerli bir özrünüz olmadığında HMK 150/1 maddesinin tatbik edileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamaları yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825858

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01825858#İlangovtr