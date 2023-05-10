İLAN T.C. EREĞLİ(KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : MUSTAFA ÖKDEM (T.C. 19213054724)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Ön İnceleme Duruşma Günü: 12/07/2023 günü saat: 09:15'te Sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, geçerli bir özrünüz olmadığında HMK 150/1 maddesinin tatbik edileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamaları yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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