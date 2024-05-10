İLAN T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

22/04/2024

Sayı : 2024/117 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Edirne ili Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi Kirişhane Mevkiinde bulunan tapuda 2210 ada ve 4 parsel iken, parsel güncellemesi neticesinde İstasyon Mahallesi 2209 ada 122 parsel olan taşınmazın malikleri "Salim kızı Ayşe, Lütfiye ve Salim kızı Zehra"nın malvarlıklarının 14/11/2007 tarihinden itibaren hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği resmen kayyum tayin edilen Edirne Defterdarı tarafından yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, Edirne ili Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi Kirişhane Mevki 2210 ada ve 4 parsel iken, parsel güncellemesi neticesinde İstasyon Mahallesi 2209 ada 122 parsel olan taşınmazın malikleri "Salim kızı Ayşe, Lütfiye ve Salim kızı Zehra"nın gaipliğine ve söz konusu taşınmazdaki bu kişiler adına tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2024/117 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMALARI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN "SALİM KIZI AYŞE, LÜTFİYE VE SALİM KIZI ZEHRA"NINÖLÜ OLMALARI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2024/117 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE "SALİM KIZI AYŞE, LÜTFİYE VE SALİM KIZI ZEHRA"NINGAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU EDİRNEİLİMERKEZ İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİKİRİŞHANE MEVKİİNDE BULUNAN TAPUNUNESKİ HALİ:2210 ADA VE 4 PARSEL İKEN, PARSEL GÜNCELLEMESİ NETİCESİNDEİSTASYON MAHALLESİ 2209 ADA 122 PARSEL OLAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ ilanen tebliğ olunur. 22/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02029646