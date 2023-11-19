İLAN T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1337

Davacı Zekeriya Pirdal tarafından davalılar Ayşe ZeynepAzak, Hülya Çalık, Nazmiye Atasever ve Naciye KALLENBACH aleyhlerine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile, Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Darıyeribakacak Köyü, Taşlıyatak Mevki 120 Ada, 6 Parsel'de bulunan tarla niteliğindeki taşınmaz, Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Darıyeribakacak Köyü, Taşlıyatak Mevki, 126 Ada, 4 Parsel'de bulunan bahçe niteliğindeki taşınmaz ve Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Darıyeribakacak Köyü, Köyiçi Mevki 128 Ada, 3 Parsel'de bulunan bahçe niteliğindeki taşınmazlardaki ortaklığın TMK 699/3 maddesi gereğiortaklar arasında yapılacak satış suretiyle giderilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesi talep edilmiştir.

Mahkemenizce 26441656262 TC Kimlik numaralı ,DÜZCE ili, KAYNAŞLI ilçesi, MURATBEY mah/köy, 200 Cilt, 152 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve ZEKİYE oğlu/kızı, 25/02/1944 doğumlu, Naciye KALLENBACH'ın tespit edilen yurt dışı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/03/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğniz takdirde diger tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceginizi, iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmanız gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmis sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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