İLAN

T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/55 Esas

DAVACI: MALİYE HAZİNESİ

DAVALI: ÇORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE HAZİNESİ ile ÇORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasında;

Dava konusu Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi 417 ada 10 parselin 1/3 hissesinin Salih oğlu Ali adına kayıtlı olduğu,bu kişi için Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/1505 E 2008/1620 K sayılı kararı ile Çorlu Mal Müdürünün kayyım tayin edildiği,taşınmazın kayım tayin edilen hisselerin 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu, gerekli ilanlar yapılmak suretiyle M.K'nun 588. Maddesi gereğince Salih oğlu Ali' nin gaipliğine ve kayyım Çorlu Mal Müdürü tarafından idare edilen tapuda Çorlu ilçesiHatip Mahallesi 417 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın 1/3 hissesinin Salih oğlu Ali adına olan tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi 417 ada 10 parsel sayılı taşınmazın maliki Salih oğlu Ali' yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan 16.02.2024 günü saat 09:15' e kadar Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/55 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine duruşmanın bırakıldığı 16.02.2024 günü saat 09:15' e kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.27.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01926147