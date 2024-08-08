İLAN T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1448 Esas

DAVACI : MUSTAFA ÇELEN

VEKİLİ : Av. LEVENT KARAKAYA

DAVALILAR : HATİCE BAYRAM - 13*******68 -Tahsin ve Hatice kızı, 1974 doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/10/2024 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02074037