×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1448 Esas
DAVACI : MUSTAFA ÇELEN
VEKİLİ Av. LEVENT KARAKAYA
DAVALILAR : HATİCE BAYRAM - 13*******68 -Tahsin ve Hatice kızı, 1974 doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 09/10/2024 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05/08/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02074037

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02074037#İlangovtr