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İLAN
T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/295 Esas04/06/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen İsmail TAMER' i tanıyan, gören ve bilen kişilerin ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 04/06/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 70705084742
ADI SOYADI : İsmail TAMER
BABA ADI : Halim
ANA ADI : Gülbahar
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1984
DOĞUM YERİ : Boğazlıyan
İKAMETGAH ADRESİ : Kemaliye Mah. Lavanta Sk. No:12b İç Kapı No:2Boğazlıyan/YOZGAT
#ilangovtr Basın no ILN02045954