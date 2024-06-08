İLAN

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/295 Esas04/06/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen İsmail TAMER' i tanıyan, gören ve bilen kişilerin ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 04/06/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 70705084742

ADI SOYADI : İsmail TAMER

BABA ADI : Halim

ANA ADI : Gülbahar

DOĞUM TARİHİ : 01/05/1984

DOĞUM YERİ : Boğazlıyan

İKAMETGAH ADRESİ : Kemaliye Mah. Lavanta Sk. No:12b İç Kapı No:2Boğazlıyan/YOZGAT

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