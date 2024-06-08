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İLAN T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/295 Esas04/06/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen İsmail TAMER' i tanıyan, gören ve bilen kişilerin ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 04/06/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 70705084742
ADI SOYADI : İsmail TAMER
BABA ADI : Halim
ANA ADI : Gülbahar
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1984
DOĞUM YERİ : Boğazlıyan
İKAMETGAH ADRESİ : Kemaliye Mah. Lavanta Sk. No:12b İç Kapı No:2Boğazlıyan/YOZGAT

 

#ilangovtr Basın no ILN02045954

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