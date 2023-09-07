İLAN T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C.

BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/298 Esas

DAVALI : MURAT GÖKER, 32*******96 T.C.K.No'lu, ŞAKİR ve ZARİFE'den olma, 15/05/1976-BEYŞEHİR doğumlu.

Davacı BOTAŞ tarafından aleyhinize açılan Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, 161 ada 99 parsel ile 161 ada 100 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/10/2023 günü saat:10.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01887197