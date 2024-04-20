İLAN T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/556 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : OLESYA SAFRANOVA

Davacı tarafından maliki bulunduğunuz İzmir İli, Bergama İlçesi, Zeytindağ Mahallesi 378 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 599,01 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu kısmın davacı idare adına tescili istemiyle mahkememiz yukarıda bildirilen esas sayılı dosyada dava açıldığı, yapılan yargılamada taşınmazın kamulaştırması istenen kısmın kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporu ile 21.564,36 TL olarak belirlendiği, söz konusu rapora ve dava dilekçesine karşı 2 haftalık yasal sürede beyanda bulunabileceğiniz, yeni duruşma gün ve saatinin 18/04/2024 günü saat 10:30'a erteli olduğu, Bergama 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte hazır olmanız gerektiği, geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın tamamlanmasından sonra sözlü yargılama ve hüküm aşmasına geçileceği, taraflara beyanda bulunmaları için ayrıca süre verilmeyeceği, HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği, Tebligat Kanununun 28. ve 31. maddesine göre ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı,dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02020178