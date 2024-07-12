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İLAN T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1278 Esas Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa 'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Miras bırakanlar Osman kızı Hüsna ve Mehmet oğlu Reşit'in mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffaların mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02060924

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#ILN02060924#İlangovtr