İLAN

T.C. BAKIRKÖY 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/316 Esas

DAVALI : AHMED ABDULLAH M BASHA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı şirket ile dava dışı Esat ULU arasında 31.05.2016 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Yapımı Sözleşmesi imzalandığını, sözleşme uyarınca satıcı davalı şirket İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mah. 107 ada 3 parselde kain taşınmaz üzerinde yapılan Blue Lake (İstanbul) isimli projede yer alan E Blok 08N Kat 64 (YENİ NO 61) numaralı bağımsız bölümü müvekkiline 1.609.704 TL'na satıldığını, dava dışı Esat ULU'nun Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Yapımı Sözleşmesi'ni tüm haklarıyla birlikte 14.09.2018 tarihinde davacı müvekkiline devir ve temlik ettiğini, daha sonra müvekkili tarafından davalı şirketin istemiş olduğu 31.389,23 TL harç ve abonelik ücretlerinin de ödendiğini, müvekkilinin taşınmazda üç senedir ikamet ettiğini, bu zamana kadar herhangi bir tapu tescilinin yapılmadığını, tüm bu nedenlerle davanın kabulüne, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mah. 107 ada 3 parselde kain taşınmaz üzerinde yapılan Blue Lake isimli projede yer alan E Blok 08N Kat 64 numaralı (yeni no: 61) bağımsız bölümün davalı şirket adına kayıtlı olan tapu kaydının iptal edilerek tüm şerhlerden ve takyidatlardan arındırılmış bir şekilde şerhsiz ve takyidatsız olarak müvekkil adına tescil edilmesine, ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüne, dava masrafları ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı AHMED ABDULLAH M BASHA'nın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı,duruşma tutanağı, bilirkişi raporu ve birleşen dosya dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesi, tensip tutanağı, duruşma tutanağı, bilirkişi raporu ve birleşen dosya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/12/2023 günü saat: 11:55'de yapılmasına karar verilmiştir.

"HMK' nun 317/2 ve 318. maddelerine göre, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini cevap dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesin sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususları tarafınıza ihtaren tebliğ olunur.

Eki:Tensip tutanağı, dava dilekçesi, duruşma tutanağı, bilirkişi raporu, 14/04/2023 tarihli karar ilamı, 02/01/2023 tarihli karar ilamı, birleşen dosya dava dilekçesi ve tensip zaptı AHMED ABDULLAH M BASHA'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01904513