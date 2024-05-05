İLAN T.C. BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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T.C. BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/806

KARAR NO : 2024/127

SANIK : BEREKAT MUSA- Taha ve Hamide oğlu 1995 Halep d.lu TC- 99469853722

Bafra 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 14/022024tarih 2021/806esas2024/127 karar sayılı kararı ile;

Bafra 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/170 Esas, 2016/363 Karar numaralı hükmünün 5271 sayılı CMK. 231/11. maddesi gereğince aynen açıklanmasına;

Sanık BEREKAT MUSA'nın sabit görülen, yüklenen, KASTEN YARALAMA suçundan 5237 sayılı TCK 86/2 maddesine göre; suçun işleniş biçimi, failin güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak tercihen ve takdiren4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanık kasten yaralama suçunu; eşine karşı, tüm dosya kapsamına ve somut olaya göre silahtan sayılan kemer ile işlediğinden; verilen ceza 5237 sayılı TCK 86/3-a-emaddesi gereğince kanunen 1/2 oranında artırılarak sanığın takdiren 6 ayhapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, lehine takdiri indirim nedeni kabul edilereksanığın cezası 5237 sayılı TCK 62/1 maddesine göre takdiren 1/6 oranında indirilerek; sanığın takdiren 5 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dosyada Basit Yargılama Usulüne sanık tarafından itiraz edildiği anlaşılmakla 5271 sy. CMK 252/3 maddesi gereğince sonuç cezadan 1/4 oranında indirim yapılmasına yer olmadığına,

Suçun işleniş biçimine, delil durumuna, gerekçede açıklanacak nedenlere göre sanık hakkında başkaca artırım ve indirim nedenlerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararı ile 15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan durumuna göre, sanık hakkında TCK'nın 53. Maddesinin 1.ve 2. Fıkraları ile 3. Fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Karar kesinleştiğinde Adli Sicil İstatistik Kurumuna müzekkere yazılarak önceki kararın adli sicil kaydındansilinmesinin istenmesine,

2.Bu dava nedeniyle yapılan 114,5TL,sarf gideri 650 TL olmak üzere toplam 764,5 TL'nin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına karar verilmiştir.

Davada taraf olarak bulunan sanıkBerekat Musa tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Mahkememiz kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 binin altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ ile hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02026317