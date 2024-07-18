İLAN T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/456 Esas

DAHİLİ DAVALI : HATİCE EVGİN - 44368390670

Krieler Str. 70 Köln 50935 /Almanya Federal Cumhuriyeti

İSTANBUL ili, BEYOĞLU ilçesi, KULOĞLU mah/köy, 29 Cilt, 49 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve FATMA oğlu/kızı, 08/12/1972 dogumlu.

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi sunmanız, yine HMK 318 mad gereğince elinizde bulunan belgeleri asılları ile birlikte dava sayısından bir fazla örnekleriyle birlikte cevap dilekçenize eklemeniz, varsa başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunmasını sağlayıcı açıklamalarda bulunmanız, aksi takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Ek: Dava Dilekçesi

DAVA DİLEKÇESİ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili Sevgi Kuşkonmaz ile muris Mehmet Kuşkonmaz 16/05/2012 tarihinde evlendiklerini, evlilik esnasında murisin önceki eşinden bir oğlu olduğunu, müvekkilinin Sevgi Kuşkonmaz, murisin tek çocuğu Ufuk Kuşkonmaz ile birlikte murise mirasçı olduğunu, murisin tapusu kendi adına tescilli olan Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi Gümrük Sokağı 2 Sokağı, 199 Ada, Parsel 2'de kain Avlulu Kargir Evini son evliliği olan müvekkil ile evleninceye kadar pansiyon olarak kendi adına işlettiğini, müvekkili ile evlendikten kısa bir süre sonra da pansiyon işletmesini eşinin davacı müvekkiline devrettiğini, ama müvekkili üzerinden pansiyonu işletmeye kendisi devam ettiğini, pansiyonun bulunduğu taşınmazı daha sonra oğlu Ufuk Kuşkonmaz'a devredilmek üzere ablası Fatma Kuşkonmaz'a 06/03/2013 tarihinde muvazaalı olarak devrettiğini, 29/11/2016 tarihinde ise Fatma Kuşkonmaz'ın kardeşi muris Mehmet Kuşkonmaz'ın oğlu Ufuk Kuşkonmaz'a dava konusu taşınmazı yine muvazaalı olarak devrettiğini, muris Mehmet Kuşkonmaz ile Fatma Kuşkonmaz ve diğer davalı Ufuk Kuşkonmaz saklı paylı mirasçı müvekkil Sevgi Kuşkonmaz'dan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı satış sözleşmeleri yaparak saklı pay kurallarını etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını, dava konusu taşınmaza ilişkin tapu müdürlüğü huzurunda yapılan Fatma Kuşkonmaz ve davalı Ufuk Kuşkonmaz adına yapılan devir ve tescilişlemleri ile muvazaalı bir satış sözleşmesi arkasında gizlenen işlemin de bir bağış sözleşmesi olduğunu, bu durumun da satış sözleşmesinin muvazaa sebebiyle, gizlenen işlem olan bağışın da şekil eksikliği sebebiyle geçersiz olduğunu belirterek Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi Gümrük Sokağı 2 Sokağı, 199 Ada, Parsel 2'de kain Avlulu Kargir Ev niteliğindeki taşınmazın (kat mülkiyetinin sona ermesi halinde arsa payının) üçüncü kişiye devrinin veya üçüncü kişi lehine hak kısıtlanmasının engellenmesine yönelik teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesine, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi Gümrük Sokağı 2 Sokağı, 199 Ada, Parsel 2'de kain Avlulu Kargir Ev niteliğindeki taşınmazın (kat mülkiyetinin sona ermesi halinde arsa payının) tapu kaydına davalıdır şerhi konulmasına, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi Gümrük Sokağı 2 Sokağı, 199 Ada, Parsel 2'de kain Avlulu Kargir Ev niteliğindeki taşınmazın (kat mülkiyetinin sona ermesi halinde arsa payının) muris muvazaası nedeniyle tapu kaydının müvekkilin miras payı oranında iptali ile miras payı oranında müvekkil adına tesciline, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi Gümrük Sokağı 2 Sokağı, 199 Ada, Parsel 2'de kain Avlulu Kargir Ev niteliğindeki taşınmazın (kat mülkiyetinin sona ermesi halinde arsa payının) tapu kaydının muris muvazaası nedeniyle iptali talebimiz mümkün olmadığı takdirde bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan alınarak müvekkile verilmesine, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi Gümrük Sokağı 2 Sokağı, 199 Ada, Parsel 2'de kain Avlulu Kargir Ev'e (kat mülkiyetinin sona ermesi halinde arsa payına) ilişkin tescili ve tescilin mümkün olmaması halinde bedel taleplerinin kabul görmediği takdirde muris tarafından yapılan karşılıksız kazandırmanın müvekkilinin saklı payı oranında tenkisi ile tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi Gümrük Sokağı 2 Sokağı, 199 Ada, Parsel 2'de kain Avlulu Kargir Ev niteliğindeki taşınmazın (kat mülkiyetinin sona ermesi halinde arsa payının) tapu kaydının tenkis doğrultusunda miras payı oranında iptali ve müvekkili adına tescili taleplerinin mümkün olmadığı takdirde bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan alınarak müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02063393