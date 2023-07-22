İLAN T.C. ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/620 Esas

KARAR NO : 2023/218

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; Ardahan İli, Merkez İlçesi, Değirmenli Köyü 167 ada 2 parsel, 150 ada 47 parsel 124 ada 21 parsel, 122 ada 158 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair karar verildiği, davalı Muhlis Karabulut'a (TC:432..606) tebligat yapılamadığından, bu ilanın yayımından itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğden itibaren (2) iki hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01864082