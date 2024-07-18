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İLAN T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

İLAN T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 00:00

 

İLAN
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2017/514
Karar No : 2023/855

Davacılar Banana Tur.San.Tic.A.Ş. Şahinler Konaklama Sey.İnş.Tur.Yat.A.Ş. vekili tarafından açılan alacak davasında, Company Tez Tour O.O.O. yönünden HMK 150.md. gereğince açılmamış sayılmasına dair 22.12.2023 tarihli karar ile 09.02.2024 tarihlİ tashih şerhi işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde istinaf süresinin başlayacağı hususu davalı Company Tez Tour O.O.O. ilanen tebliğ olunur.12.07.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02063648

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#ILN02063648#İlangovtr