İLAN

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/802 Esas

DAVALI : TEVFİK FİKRET ALEV

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi özetinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 122 ve 127. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyurulur.

Dava Dilekçesinin Özeti

Davacı vekili müvekkili Zeynep Alev'in müteveffa babası Ünal Alev'in yasal mirasçısı olduğunu, Ünal Alev ölümünden önce diğer mirasçılardan mal kaçırmak amacı ile Antalya İli Merkez İlçesi Demircikara Mahallesi 12078 Ada 2 Parselde kayıtlı taşınmazı diğer mirasçıya devrederek muvazaalı bir işleme sebebiyet verdiğini, herhangi bir ücret almaksızın oğlu Tevfik Fikret Alev adına tapuda tescil ettirdiğini, taşınmazın davalı Tevfik Fikret Alev'e devredilmesinden müvekkilinin ve diğer mirasçıların haberinin olmadığını, bu sebeple söz konusu gayrimenkulün devrine engel olacak şekilde ihtiyat-i tedbir kararı verilmesini, tapu kaydına "davalıdır" şerhi işlenmesini, tapu iptali ve tescilini, mahkeme aksi kanaatte ise şimdilik 10.000,00-TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02004320