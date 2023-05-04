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İLAN T.C. ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/342

Davacılar Ahmet, Atila, Hüseyin, Miray, Mustafa, Remziye Uzunkuşlar veİkbal Ünveren, Semra Teker, Zehra Çetiner tarafından davalılar Hazine ve Maliye Bakanlığı, AFET...., AHMET ..., MUSTAFA ..., SAADET ... aleyhine 23/06/2021 tarihinde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; 06/04/2023 tarihli duruşmasında verilen ara kararı gereğince ;
Dava konusu Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa mahallesinde bulunan 245 ada 4 parsel sayılı taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay yasal süre içerisinde Antalya 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/342 Esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01822666

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#Basın No ILN01822666#İlangovtr