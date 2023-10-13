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İLAN T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 00:00

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İLAN
T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/3 Esas
DAVALI KERİM ŞİMŞEK Merkez Mah. Şehitler Cad. No:42B Bozyazı/ MERSİN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur" ihtarına göre bilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN01908211

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#ILN01908211#İlangovtr