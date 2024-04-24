İLAN

T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/432 Esas

Konu : ilan hakkında

Talep Eden Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Gaip Mehmet Cihanoğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 33/3. Maddesi uyarınca, Mehmet Cihanoğlu isimli şahıs hakkında yapılan ilana karşı kişi hakkında Mahkememize yapılan herhangi bir ihbar veya başvurunun bulunmadığı hususu gözetilerek;

Mehmet Cihanoğlu isimli şahsın 2014 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınmadığından sağ olduğu takdirde Mehmet Cihanoğlu'nun veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususunu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 43201253202

ADI SOYADI : MEHMET CİHANOĞLU

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : CEMİLE

DOĞUM TARİHİ : 02/01/1993

DOĞUM YERİ : ALTINÖZÜ

İKAMETGAH ADRESİ :YENİŞEHİR MAH. ZEYTİN SOK.NO:16 İÇ KAPI NO: 1 ALTINÖZÜ/HATAY

#ilangovtr Basın no ILN02021575