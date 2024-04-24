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İLAN
T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/432 Esas
Konu : ilan hakkında
Talep Eden Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Gaip Mehmet Cihanoğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 33/3. Maddesi uyarınca, Mehmet Cihanoğlu isimli şahıs hakkında yapılan ilana karşı kişi hakkında Mahkememize yapılan herhangi bir ihbar veya başvurunun bulunmadığı hususu gözetilerek;
Mehmet Cihanoğlu isimli şahsın 2014 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınmadığından sağ olduğu takdirde Mehmet Cihanoğlu'nun veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususunu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 43201253202
ADI SOYADI : MEHMET CİHANOĞLU
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : CEMİLE
DOĞUM TARİHİ : 02/01/1993
DOĞUM YERİ : ALTINÖZÜ
İKAMETGAH ADRESİ :YENİŞEHİR MAH. ZEYTİN SOK.NO:16 İÇ KAPI NO: 1 ALTINÖZÜ/HATAY
#ilangovtr Basın no ILN02021575