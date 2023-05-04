İLAN T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

VASİYET ALACAKLISI : WOLFGANG ERİCHFRİEDE

Alanya 2. Noterliğince 11/07/2003 tarih ve 5148 yevmiye nolu vasiyetnamesi açılmak üzere mahkememize gönderilmiş olup, yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa ZEKİ AKKURT tarafından düzenlettirilen ""Tüm dünya üzerinde bulunan, bilhassa Türkiye Cumhuriyeti sınırları veya Almanya Devleti sınırlarıiçerisinde bulunantüm mal varlığımı, tüm hak ve alacaklarımın tamamınıküçük çocuğum EMRE AKKURT 25 yaşını geçene kadar her türlü gelir gider, yönetim işlemlerini yapmak üzere 28/02/1942 Seefeld Krs Saatzig doğumlu,WOLFGANG ERİCHFRİEDE’ye vasiyet ediyorum. "şeklindeki vasiyetnameye karşı beyanınız alınacağı, vasiyet eden murisinizin vasiyetnamesi açılıp okunacağından duruşmada hazır bulunmanız gerektiği, gelmediğiniz takdirde vasiyetnamenin açılıp okunacağı hususu tebliğ ve ihtar olunur.

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