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İLAN T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/668 Esas

VASİYET ALACAKLISI : WOLFGANG ERİCHFRİEDE
Alanya 2. Noterliğince 11/07/2003 tarih ve 5148 yevmiye nolu vasiyetnamesi açılmak üzere mahkememize gönderilmiş olup, yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Müteveffa ZEKİ AKKURT tarafından düzenlettirilen ""Tüm dünya üzerinde bulunan, bilhassa Türkiye Cumhuriyeti sınırları veya Almanya Devleti sınırlarıiçerisinde bulunantüm mal varlığımı, tüm hak ve alacaklarımın tamamınıküçük çocuğum EMRE AKKURT 25 yaşını geçene kadar her türlü gelir gider, yönetim işlemlerini yapmak üzere 28/02/1942 Seefeld Krs Saatzig doğumlu,WOLFGANG ERİCHFRİEDE’ye vasiyet ediyorum. "şeklindeki vasiyetnameye karşı beyanınız alınacağı, vasiyet eden murisinizin vasiyetnamesi açılıp okunacağından duruşmada hazır bulunmanız gerektiği, gelmediğiniz takdirde vasiyetnamenin açılıp okunacağı hususu tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01822574

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#Basın No ILN01822574#İlangovtr