İLAN T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/524 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle;

2010 yılından beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan FEVZİ BOLATCAN'ı tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/06/2024

GAİP :

T.C. KİMLİK NO : 34757280736

ADI SOYADI : FEVZİ BOLATCAN

BABA ADI :AHMET

ANA ADI : FADİK

DOĞUM TARİHİ : 19/08/1956

DOĞUM YERİ : AKDAĞMADENİ

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