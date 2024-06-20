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İLAN T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 00:00

  

İLAN

T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/524 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle;
2010 yılından beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan FEVZİ BOLATCAN'ı tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/06/2024

GAİP :
T.C. KİMLİK NO : 34757280736
ADI SOYADI : FEVZİ BOLATCAN
BABA ADI :AHMET
ANA ADI : FADİK
DOĞUM TARİHİ : 19/08/1956
DOĞUM YERİ : AKDAĞMADENİ

 

#ilangovtr Basın no ILN02050344

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