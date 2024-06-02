İLAN T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/230 Esas

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 9489 ada, 22 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan İbrahim EBVARAÇ'ın hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlıklarının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, İbrahim EBVARAÇ'ın bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden 6 ay içinde Mahkememizin 2024/230 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 29.05.2024

#ilangovtr Basın no ILN02042553