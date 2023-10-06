İLAN SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Arsa); 1. ve 2. sıradaki arsalar Kat karşılığı inşaat pay teklifi üzerinden, diğer arsalar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddeleri gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

İhalesi; 17 Ekim 2023 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı, Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri, Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi, Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, Geçici Teminat bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri, İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2023 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili), İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Müdürlüğünden Alınacak) ibraz edilecektir. Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir, Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(9.-14.-16. ve 17. sırada ki arsalar için) 1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması(dış zarf) 2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)

S.N. MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI (m2) PAYI MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) GÜVENCE BEDELİ (TL) 1 KADIBURHANETTİN 7264 1 3.009,23 TAM %45 24.780,11 72.219,89 2 KADIBURHANETTİN 7265 1 2.822,40 TAM %45 23.241,62 76.758,38

S.N MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI (m2) PAYI MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) 3 ALİBABA 3453 1 900,00 TAM 4.500.000,00 135.000,00 4 ALİBABA 3459 4 494,00 TAM 2.470.000,00 74.100,00 5 ALİBABA 3459 5 531,00 TAM 2.655.000,00 79.650,00 6 ALİBABA 3459 6 531,00 TAM 2.655.000,00 79.650,00 7 ALİBABA 3459 7 494,00 TAM 2.470.000,00 74.100,00 8 ALİBABA 3459 8 494,00 TAM 2.470.000,00 74.100,00 9 İŞHAN 6793 3 2.799,42 TAM 16.796.520,00 503.895,60 10 UZUNTEPE 5483 47 3.208,99 320899/341202 4.813.485,00 144.404,55 11 ALİBABA 3485 18 412,00 TAM 1.339.000,00 40.170,00 12 ALTUNTABAK 4329 21 1.066,86 TAM 4.267.440,00 128.023,20 13 ALTUNTABAK 4329 22 1.129,83 TAM 4.519.320,00 135.579,60 14 ALTUNTABAK 4329 23 1.973,98 TAM 7.895.920,00 236.877,60 15 EMEK 1135 1 1.448,00 TAM 4.706.000,00 141.180,00 16 İŞHAN 144 2 1.872,55 TAM 9.362.750,00 280.882,50 17 İŞHAN 7002 2 1.666,80 TAM 8.334.000,00 250.020,00 18 KILAVUZ 5394 12 708,54 TAM 2.834.160,00 85.024,80 19 YENİ 4431 7 169,63 TAM 551.298,00 16.538,94

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#ilangovtr Basın no ILN01902560