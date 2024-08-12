İLAN SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN YARGITAY BOZMA İLAMI, TENSİP ZAPTI İLE DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ

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SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

YARGITAY BOZMA İLAMI, TENSİP ZAPTI İLE DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ

ESAS NO : 2024/579 (Eski 2021/815)

DAVALI :MEHMET YÜKSEL - (T.C.618*****018)

Davacı TEİAŞ tarafından davalı Mehmet YÜKSEL ve diğerleri aleyhine mahkememizde verilen 15/09/2022 tarih ve 2021/815 Esas 2022/706 sayılı kararı Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 04/07/2024 tarih ve 2024/831-8183 E.-K. sayılı ilamıyla BOZULMAKLA, dosya mahkememizin 2024/579 Esas sırasına kaydedilmiş olup;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bozma öncesi yapılan yargılamada davetiye çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamamış ve yapılan sorgulamada adresinizde bir değişiklik bulunmadığı anlaşıldığından Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 04/07/2024 tarih ve 2024/831-8183 E.-K. sayılı ilamı, tensip zaptı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında duruşma 01/10/2024 günü saat 11:00'de yapılacak olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 md.gereği belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh veya ihtiyari arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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