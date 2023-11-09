İLAN PÜLÜMÜR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

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PÜLÜMÜR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2004/1 Esas

KARAR NO : 2005/17

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 10/05/2005 tarihli karar 08/07/2005 tarihinde kesinleştirilerek dava dosyası Pülümür Tapu Müdürlüğüne devredilmiş olup, Tunceli Kadastro Müdürlüğünce söz konusu kararın maddi hata nedeni ile infaz edilemediği bildirilmekle;

Mahkememizce verilen 29/11/2022 tarihli tashih kararı ile;

Mahkememizin 10/05/2005 tarih, 2004/1 Esas ve 2005/17 Karar sayılı ilamının;

-1.Maddesinde yazılı "Davacı hazinenin davasının KISMEN KABULÜ ile Kadastrocu bilirkişinin krokisinde B harfi ile gösterdiği 4280,68 m2 lik alanın davalı adına olan tespitin iptali ile, 203 Ada da son parsel numarası verilmek suretiyle hazine adına TESPİT VE TESCİLİNE," şeklinde yazılan hükmün;

-"Davacı Hazine'nin davasının KISMEN KABULÜ ile Kontrol Mühendisi Gökhan DEMİR ve Tekniker Ruşen GÜN KARABULUT tarafından hazırlanan 26/07/2022 tarihli teknik raporda belirtildiği şekilde krokide "B" harfi ile gösterilen 4280,89 m2'lik alanın davalı adına olan tespitin iptali ile, 203 adada son parsel numarası verilmek suretiyle Hazine adına TESPİT VE TESCİLİNE," olarak TASHİHİNE,

- 2. Maddesinde yazılı "kadastrocu bilirkişinin krokisinde A harfi ile gösterdiği 22053.15 m2 lik alana ilişkin DAVANIN REDDİNE, TESPİT GİBİ Davalı Hakkı Ateş adına TESCİLİNE," şeklinde yazılan hükmün;

-"Kontrol Mühendisi Gökhan DEMİR ve Tekniker Ruşen GÜN KARABULUT tarafından hazırlanan 26/07/2022 tarihli teknik raporda belirtildiği şekilde "A" harfi ile gösterilen 22053.01 m2'lik alana ilişkin DAVANIN REDDİNE, TESPİT GİBİ DAVALI HAKKI ATEŞ ADINA TESCİLİNE" olarak TASHİHİNE,

şeklinde düzeltilmesine karar verilmiş olup, mahkememizce yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Ali Cemal YILDIRAN mirasçısı 2....2 T.C. kimlik numaralı, 1950 doğumlu Celal YILDIRAN'ına tashih şerhinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Yukarıda bahsedilen tashih şerhinin Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra Celal YILDIRAN'a tebliğ edilmiş sayılmasına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde söz konusu tashih şerhine karşı istinaf kanun yoluna başvurulmaması halinde tashih şerhinin Celal YILDIRAN yönünden kesinleştirilmesine karar verileceği Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

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