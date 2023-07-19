İLAN ÖMERLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2020/22

Davacı Alkan Tabancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

KARAR: Ayrıntısı gerekçede açıklandığı üzere;

TÜRK MİLLETİ ADINA

1-Davacının davasının KABULÜNE,

Mardin ili Ömerli ilçesi Güzelağaç Mahallesi 113ada 3parsel, Mardin İli Ömerli İlçesi Güzelağaç Mahallesi 114ada 13 parsel, Mardin İli Ömerli İlçesi Güzelağaç Mahallesi 118ada 23parsel, Mardin İli Ömerli İlçesi Güzelağaç Mahallesi 118ada 62 parsel, Mardin İli Ömerli İlçesi Güzelağaç Mahallesi 118ada63parsel ve Mardin İli Ömerli İlçesi Güzelağaç Mahallesi 125ada 57parselde kayıtlı taşınmazların üzerindeki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazların üzerindekiORTAKLIĞIN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE İ.İ.K. HÜKÜMLERİ UYARINCA UMUM ARASINDA YAPILACAK AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin tüm masraflar düşüldükten sonra tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında tüm paydaşlara TAKSİMİNE,

3- Satış memuru olarak ÖMERLİ İCRA MÜDÜRÜNÜN ATANMASINA, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın satış memuruna GÖNDERİLMESİNE,

4- Taşınmaz satış bedeli üzerinden, peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile binde 11,38 (binde onbir virgül otuz sekiz) nispi karar harcının davalılardan tapu ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davacı tarafından yapılan vekalet harcı 4,60 TL , peşin harç31,40 TL, başvurma harcı 14,50 TL, keşif harcı 314,00TL,vekalet pulu 7,25 TL, zarf gideri 16,66TL, tebligat gideri 997,50 TL, ilan ücreti 1.380,60 TL ve bilirkişi ücreti 1.500,00 TL olmak üzere toplam -4.266,51- TL yargılama giderinin davalılardan tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,

6- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca2.835,00TL vekalet ücretinin davalılardan tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında alınarakDAVACIYA VERİLMESİNE,

7- Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde ilgilisine İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığıyla sunulacak dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar usulen okundu. 25/06/2020

Tebliğ yerine geçmek üzere 48745598796 T.C Kimlik Numaları Metin ÇETİNKAYA ve 48739598924 T.C Kimlik Numaralı Muharrem ÇETİNKAYA' ya ilanen tebliğ olunur. 15/06/2023

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