İLAN MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/531

MEHMET DOĞAN -Sivas ili Yıldızeli İlçesi Aşağıçakmak nüfusuna kayıtlı14612317432 TC kimlik numaralı Duran ve Dürdane'den olma 01.01.975 doğumlu.

Mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla gerekçeli karar evrakınıntebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :1-DAVANIN KISMEN KABULÜNE,

Davacı İCLAL DOĞAN ile davalı MEHMET DOĞAN'ın TMK 166/1 maddesi gereğinceBOŞANMALARINA,

Davacı kadın lehine 50.000,00-TL maddi, 50.000,00-TL manevitazminatın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birliktedavalıdanalınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Davacının yapmış olduğu,179,90-TL başvurma harcı, 179,90-L peşin harç, 5.298,20-TL ilan ücreti ve 217,00-TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam5.875,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-AAÜT uyarınca davacı vekille temsil edildiğinden9.200,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, dair verilen karartebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01847674