İLAN

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/55 Esas

KARAR NO : 2023/193

Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacı Mili Savunma Bakanlığı tarafından davalı Suadiye ŞANLIOĞLU ve müşterekleri aleyhine açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasının kabulü ile davalılar adına kayıtlı Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Karakavak mah. 4275 nolu parselin tapusunun iptali ile davacı Milli Savunma Bakanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. MSB istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Murat Ağar, Kaya Sevimli ve Fahri Gökçe'ye

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02061040