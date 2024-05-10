İLAN KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

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KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/15 Esas

KARAR NO : 2024/191

Davacı MUSTAFA ABDULLAH aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Rawye Mustafa'nıntebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1- Kilis ili Merkez İlçesi Bölük Mah./Köy, Cilt: 4Hane No: 212 BSN: 179 'de nüfusa kayıtlı, 60187574930 T.C. Kimlik Numaralı, Bedrettin ve Özgen oğlu, 04/03/1984 Suriye/Azez doğumlu Mustafa ABDULLAH ile, T.C. İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesi uyarınca 99590625342 yabancı kimlik numaralı, Saleh ve Amal kızı 16/03/1988 Halep doğumlu , Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu Rawye MUSTAFA'nın T.M.K 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çocuğu aynı yer BSN: 194'de nüfusa kayıtlı,5027281022 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Rawya oğlu, 10/07/2018 Kilis doğumlu Ömer ABDULLAH,aynı yer BSN: 195'de nüfusa kayıtlı,51748801374 T.C kimlik numaralı,Mustafa ve Rawya oğlu, 20/01/2007 Azez/SURİYE doğumlu Bedrettin ABDULLAH ile, aynı yer BSN: 196'de nüfusa kayıtlı, 51673803856 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Rawya oğlu, 01/01/2009 Azez/SURİYE doğumlu Salih ABDULLAH ve aynı yer BSN: 197'de nüfusa kayıtlı, 51589806620 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Rawya oğlu, 25/04/2016 Azez/SURİYE doğumlu Abdulkadir ABDULLAH'ın velayetlerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren, karar kesinleştikten sonra ise kesin olmak üzere davacı anneye VERİLMESİNE,

3-Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuklar aynı yer BSN: 194'de nüfusa kayıtlı,5027281022 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Rawya oğlu, 10/07/2018 Kilis doğumlu Ömer ABDULLAH,aynı yer BSN: 195'de nüfusa kayıtlı,51748801374 T.C kimlik numaralı,Mustafa ve Rawya oğlu, 20/01/2007 Azez/SURİYE doğumlu Bedrettin ABDULLAH ile, aynı yer BSN: 196'de nüfusa kayıtlı, 51673803856 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Rawya oğlu, 01/01/2009 Azez/SURİYE doğumlu Salih ABDULLAH ve aynı yer BSN: 197'de nüfusa kayıtlı, 51589806620 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Rawya oğlu, 25/04/2016 Azez/SURİYE doğumlu Abdulkadir ABDULLAH ile davalı babanın her ayın 1. Ve 3. Haftası cumartesi ve pazar günleri saat 10:00 ile 17:00 arasında ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE, bu husustaki masrafların davalı baba tarafından karşılanmasına,

4-Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle dava açılırken alınmayan 179,90 TL başvurma harcı ile karar tarihi itibariyle alınması gereken 427,60 TL karar ve ilâm harcı olmak üzere toplam 607,50 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

5-Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle işbu yargılama için suçüstü ödeneğinden sarf edilen 600 TL tercüman bilirkişi ücreti, 5 adet normal tebligat ücreti 316,00 TL ve 5.880,00 TL ilan ücreti olmak üzere toplam 6.796,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

6-Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTAiçerisinde GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIKolmak üzere karar verildi.

Gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere davalı Rawye Mustafa'ya ilanen tebliğ olunur. 09/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02030383