İLAN

KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/70

Davacı Mithat Keskin ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasında Osmaniye ile Kadirli ilçesi Şabaplı köyü 132 ada 37 nolu taşınmazın TMK 713 maddesi uyarınca davacılar adına tespit edilerek tapuya tescilinin talep edildiği, dava konusu edinilen taşınmaz bakımından hak iddia edenlerin ya da davacılar bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

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