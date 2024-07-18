İLAN İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

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İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/813

DAVALI : ABEER AKKÖPRÜ

Davacı Abdulkadir Akköprü tarafından davalı Abeer Akköprü aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasında,

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mah/köyü, Cilt 19, Hane 363, BSN 5'de nüfusa kayıtlı, 62416490776 T.C. Kimlik numaralı, Azhar ile Amal kızı, Bağdat/Irak 24/06/1961 doğumlu davalı Abeer Akköprü'ye dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2012 yılında evlendiklerini, tarafların 2018 yılından beri ayrı yaşadıklarını, davalının sorumluluklarını yerine getirmeyerek evi terk ettiğini, asli kusurlu olduğunu, davalının müvekkilinden boşanmak istediğini söylediğini belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesi, ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129. maddesinde yazılı unsurları içerir şekilde davaya karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02063097