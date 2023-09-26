İLAN

İZMİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2018/65

Karar No : 2021/322

Davalı : Hannalore Sıeven Marıa

Bilinen Son Adresi : 500 Köln Engelbertstr.48 Almanya

Davacı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Davalı Hannalore Sıeven Marıa ve diğerleri arasında görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) dava dosyasında 08/07/2021 tarihli yapılan açık yargılaması sonunda;

Hüküm: Davanın KABULÜNE, dava konusu İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11186 Ada, 1 parsel ve aynı yer 11187 Ada, 7 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait payların zemin ve zemin üstü kamulaştırma bedelinin 186.204,23.TL olarak TESPİTİNE, -Acele el koyma sırasında ödenen düşüldükten sonra kalan ve davacı tarafça depo edilen 1.292,23.TL bakiye kamulaştırma bedelinin, 60,24.TL'sinin Arda Mehmet Albayrak'a, 60,24.TL'sinin Büşra Albayrak'a, 60,24.TL'sinin Rabia Albayrak'a, 60,24.TL'sinin Sabriye Albayrak'a, 60,24.TL'sinin Münevver Adagidelioğlu'na, 121,95.TL'sinin Ümmü Gürbüzer'e, 121,95.TL'sinin Hanım Hatice Esen'e, 24,64.TL'sinin Doğan Öymen'e, 24,64.TL'sinin Kerime Öymen'e, 24,64.TL'sinin Murat Öymen'e, 24,64.TL'sinin Mehmet Ali Öymen'e, 73,30.TL'sinin Nahide Albayrak'a, 235,76.TL'sinin Gamze Tavlı'ya ve 339,581.TL'sinin Hannalore Sıeven Maria'ya ödenmesi için Vakıflar Bankası İzmir Adliye Şubesine yazı yazılmasına, -Kamulaştırma bedeline dava tarihinden 4 ay sonrası olan 19/05/2018 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, -Dava Konusu İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11186 Ada, 1 parsel veİzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11187 Ada, 7 parsel sayılı taşınmazlarda davalılara ait payların iptali ile davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tapu kaydındaki haciz, ipotek vb. tüm takyidat ve şerhlerden ari olarak TESCİLİNE,-Kamulaştırılan taşınmaz kaydındaki varsa haciz, ipotek vb. tüm takyidat ve şerhlerin bedele yansıtılmasına, -Hüküm özetinin İKK 28. Maddesi uyarınca Karabağlar Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, 2-59,30.TL maktu karar ve ilam harcının davacıdan tahsiline, peşin harcın mahsubuna Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, Kullanılmayarak artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,İlişkin, davacı vekili, Davalı Murat Öymen vekili ve Davalı Ümmü Gürbüzer'in yüzüne karşı, diğerlerlerinin yokluğunda, tescil yönünden kesin, bedel yönünden tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karardavalı Hannalore Sıeven Marıa'ya gazete ilanından itibarenden 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01896855