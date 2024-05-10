İLAN İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİNDEN

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İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2022/3252

KARAR NO : 2024/1313

Davacı Aysun Kibar aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasında davalının adresine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından, kendisine karar ilamı ilanen tebliğ edilen davalıya bu kerre davacı Aysun Kibar vekilinin vermiş olduğu temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı vekili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2022/3252 Esas, 2024/1313 Karar sayılı dosyasına vermiş olduğu 24/04/2024 tarihli temyiz dilekçesi ile özetle ;

Hakkında kesin hüküm mevcut olmadığı halde ,var kabulü ile gerçek kişi davalıya ilişkin olarak davanın HMKmd.114/1-ı uyarınca dava şartı yokluğundan reddedilmesi olayın gerçeklerine , usule ve kanuna açıkca aykırı olduğunu, müvekkilinin zararı Türkiye-İstanbul’da doğduğundan , HMK Md. 16 göre davayı görmeye yetkili olan Mahkemenin kendisini yetkisiz addederek, davayı reddetmesi ve bu karara yönelik istinaf taleplerinin kabul edilmemesi ; HMK’ya açıkca aykırı olacağını , davalı bankanın davaya süresi içerisinde cevap da vermediğini, yetki itirazını süresinde yapmadığını, bu nedenle mahkemenin yargı yetkisinin bulunmadığından bahisle davanın usulden reddine hükmetmesinin usule ve kanuna aykırı olduğu nedeniyle İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/215 Esas , 2022/161 Karar sayılı ilamına yönelik vaki istinaf taleplerinin reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2022/3253 Esas , 2024/1313 Karar sayılı ve 03/04/2024 tarihli kararının kaldırılmasını , haklı davalarının kabulüne dair karar verilmesini istemiş olup; davacı vekilinin 24/04/2024 tarihli temyiz dilekçesinin davalı Zeliha Hande FAKHRODİN 'e ilanen tebliğine, gazetede ilanından itibaren bir (1) hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına dair temyiz dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024

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