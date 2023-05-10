İLAN FOÇA(KAPATILAN) KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Foça (Kapatılan) Kadastro Mahkemesinin 25/05/2010tarih 1969/19 esas 2010/1 karar sayılı hükmü temyiz edilmekle, Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 14/09/2021 tarih 2021/9879 esas 2021/8836 karar sayılı ilamı ile "eksik araştırma ve incelemeyle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğu gibi, kabule göre de; açılmış bir dava ya da eldeki davaya katılımları bulunmadığı halde, bir kısım dava konusu taşınmazlar üzerinde bulunduğu belirtilen muhdesatların, tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde gösterilerek bu kişiler adına tescil edilmek suretiyle hüküm kurulması dahi isabetsizdir" gerekçesi ile mahkememiz hükmünün BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine" karar verilmiştir.

Bir kısım davacılar vekili Av. Şahin ŞAFAK'ın17/01/2022 tarihli dilekçesi ile kararın düzeltilmesini, mahkeme ilamının onanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Yargıtay Onama İlamı ve karar düzeltme dilekçesinin tüm aramalara rağmen açık adresleri (bazı tarafların kimlik bilgileri) ve mirasçıları tespit edilemeyen Hüseyin TEZER, Ajda ALTUNER (T.C.45598407664) ve Hüsniye TURGUT (TC.20192247120) ve mirasçılarına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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