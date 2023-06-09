İLAN ELBİSTAN 3 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO:2022/238

Elbistan C. Başsavcılığı'nın 21/01/2019 tarih 2019/177 Esas sayılı iddianamesiyle sanık Orhan Gül hakkında Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;

Mahkememizin 17/03/2022 tarih 2019/63 Esas 2022/238 sayılı Kararımız ile sanık Orhan Gül hakkında Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan sanık hakkında karar verilmesine yer olmadığına, sanığın üzerine atılı suç bakımından kesintinin gerçekleşme ihtimaline binaen dosyanın gereğinin takdir ve ifası için Elbistan C. Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Beşir ve Cemile oğlu, 01/09/1968 Elbistan d.lu Orhan Gül'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#Ilangovtr Basın no ILN01842992