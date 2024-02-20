İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Baskil ilçesi, Yalındam köyü 190 ada 5 nolu parselin Elazığ ili, Baskil ilçesi, Şituşağı köyü 108 ada 1 nolu parselle olan müşterek sınırının kadastro güncelleme çalışmalarında yapılan sınırlandırma hatasının düzeltilmesi sonucu yüzölçümü 5387,01 m2 olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01987101