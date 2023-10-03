İLAN

ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/118 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar Pelin YILMAZ ve diğerleri arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) aleyhine açılan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Bizmişen Köyü 104 ada 11 parsel sayılı taşınmazın hisse miktarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tapudan yol olarak terkini istemli davada, davalı Pelin YILMAZ'ın tebligata yarar açık adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesine karşı cevap ve delilleri ile birlikte bilirkişi raporunda tespit edilen toplam 183.249,15 TL kamulaştırma bedeline karşı varsa beyan ve itirazını ilan tarihinden itibaren 2 haftalık KESİN süre içinde bildirmesi, duruşmanın bırakıldığı 07/11/2023 günü saat 10:23 de hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde 6100 sayılı HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği hususunda dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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