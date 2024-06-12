Ä°LAN

EDÄ°RNE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

Â Edirne Belediyesi yetki ve mÃ¼cavir alan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde Edirne kent merkezindeki tekstil, giysi ve ayakkabÄ± atÄ±klarÄ±nÄ±n; kamu/Ã¶zel kurum ve kuruluÅŸlar, tesisler, iÅŸletmeler, okullar, muhtarlÄ±klar, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, cadde ve sokaklarda bulunan kumbaralar, mobil atÄ±k getirme merkezleri ve 1. sÄ±nÄ±f atÄ±k getirme merkezinden ÅŸartname usul ve esaslarÄ±na uygun olarak tekstil atÄ±klarÄ±nÄ±n evsel atÄ±klardan ayrÄ± olarak toplanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m tesislerine iletim iÅŸinin ihalesi 3 yÄ±l sÃ¼reliÄŸine 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45. maddesine gÃ¶re AÃ§Ä±k Teklif (ArtÄ±rma) UsulÃ¼ ile yapÄ±lacaktÄ±r.

Tahmin Edilen Bedel: 350.000,00-TL (YÄ±llÄ±k) KDV hariÃ§Â Â Â Â Â Â Â Â

Teklifler tahmin edilen bedelin % 5 + KDV Ã¼zerinden artÄ±rÄ±larak yapÄ±lacaktÄ±r.

GeÃ§ici teminatÄ± 31.500,00-TLâ€™dir

Ä°haleye katÄ±labilmek iÃ§in gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- GerÃ§ek KiÅŸiler iÃ§in;

a) Teklif mektubu (iÃ§ zarf iÃ§erisine konularak sunulacaktÄ±r.),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Vekaleten ihaleye katÄ±lma halinde, vekil adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ, ihaleye katÄ±lmaya iliÅŸkin noter onaylÄ± vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Ã§) TÃ¼rkiyeâ€™de kanuni ikametgahÄ± olduÄŸuna dair belge;

d) Ä°hale tarihi yÄ±lÄ±na ait Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ±na kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir belge,

e) GerÃ§ek KiÅŸiler iÃ§in nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisi,

f) Åžartname ve eklerinin satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz,

g) GeÃ§ici teminata iliÅŸkin, banka teminat mektubu veya banka teminat mektuplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki teminatlarÄ±n, belediyemiz Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznelerine ya da Belediyemizin ilgili Banka HesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren makbuz ve dekontlar,

h) Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ, uygun atÄ±k kodlarÄ±nÄ± kapsayan (20 01 10, 20 01 11) ve iÅŸ, sÃ¼resi boyunca geÃ§erliliÄŸi olan Tehlikesiz AtÄ±k Toplama AyÄ±rma Belgesi,

Ä±) Ä°steklinin tekstil, giysi ve ayakkabÄ± atÄ±klarÄ±nÄ± toplama hizmeti ile ilgili Ã¼lke genelindeki Ä°l ve Ä°lÃ§e Belediyelerinden en az 2 (iki) Belediye ile en az 2 (iki) yÄ±l hizmet ettiÄŸine dair gÃ¶steren belge,

i) Ä°steklinin Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ve Belediyeler tarafÄ±ndan herhangi bir nedenle ihaleden yasaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren belge ile gelir veya kurumlar vergisi borcu ve Sosyal GÃ¼venlik Kurumuâ€™na borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge,

j) Ä°steklinin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, noter tasdikli iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± beyannamesi.

k) Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nacak Belediyemize ve Belediye ÅŸirketlerine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±,

2) TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in;

a) Teklif mektubu (iÃ§ zarf iÃ§erisine konularak sunulacaktÄ±r.),

b) TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirkÃ¼leri,

c) VekÃ¢leten ihaleye katÄ±lma halinde, vekil adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ, ihaleye katÄ±lmaya iliÅŸkin noter onaylÄ± vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Ã§) Ä°hale tarihi yÄ±lÄ±na ait Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ±na kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir belge,

d) Ä°lgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ± ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin yÃ¶netimindeki gÃ¶revlileri belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamÄ±nÄ±n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasÄ± halinde, bu bilgilerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek Ã¼zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarÄ± gÃ¶steren belgeler, TÃ¼rkiyeâ€™de kanuni ikametgÃ¢hÄ± olduÄŸuna dair belge;

e) Åžartname ve eklerinin satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz,

f) GeÃ§ici teminata iliÅŸkin, banka teminat mektubu veya banka teminat mektuplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki teminatlarÄ±n, belediyemiz Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznelerine ya da Belediyemizin ilgili Banka HesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren makbuz ve dekontlar,

g) Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ, uygun atÄ±k kodlarÄ±nÄ± kapsayan (20 01 10, 20 01 11) ve iÅŸ sÃ¼resi boyunca geÃ§erliliÄŸi olan Tehlikesiz AtÄ±k Toplama AyÄ±rma Belgesi,

ÄŸ) Ä°steklinin tekstil, giysi ve ayakkabÄ± atÄ±klarÄ±nÄ± toplama hizmeti ile ilgili Ã¼lke genelindeki Ä°l ve Ä°lÃ§e Belediyelerinden en az 2 (iki) Belediye ile en az 2 (iki) yÄ±l hizmet ettiÄŸine dair gÃ¶steren belge,

h) Ä°steklinin Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ve Belediyeler tarafÄ±ndan herhangi bir nedenle ihaleden yasaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren belge ile gelir veya kurumlar vergisi borcu ve Sosyal GÃ¼venlik Kurumuâ€™na borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge,

Ä±) Ä°steklinin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, noter tasdikli iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± beyannamesi.Â

i) Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nacak Belediyemize ve Belediye ÅŸirketlerine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±,

3) Ä°stenen atÄ±k toplama araÃ§larÄ±nÄ±n bulundurulacaÄŸÄ±na dair yÃ¼klenici taahhÃ¼tnamesi,

4) Ä°stenen teknik personel ve personellerin bulundurulacaÄŸÄ±na dair yÃ¼klenici taahhÃ¼tnamesi,

Belgelerin sunuluÅŸ ÅŸekli:Â

5) Ä°stekliler, yukarÄ±da sayÄ±lan belgelerin aslÄ±nÄ± veya aslÄ±na uygunluÄŸu noterce onaylanmÄ±ÅŸ Ã¶rneklerini vermek zorundadÄ±r. Ancak, TÃ¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hÃ¼kÃ¼m Ã§erÃ§evesinde Gazete idaresince veya TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸine baÄŸlÄ± odalarca "aslÄ±nÄ±n aynÄ±dÄ±r" ÅŸeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunlarÄ±n noter onaylÄ± suretleri de kabul edilecektir.Â

6) Ä°haleye katÄ±lÄ±m ve yeterlik kriterlerine iliÅŸkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n internet sayfasÄ± Ã¼zerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapÄ±labilmesi durumunda, bu belgeler iÃ§in belgelerin sunuluÅŸ ÅŸekline iliÅŸkin ÅŸartlar aranmaz.

7) Noter onaylÄ± belgelerin aslÄ±na uygun olduÄŸunu belirten bir ÅŸerh taÅŸÄ±masÄ± zorunlu olup, sureti veya fotokopisi gÃ¶rÃ¼lerek onaylanmÄ±ÅŸ olanlar ile "ibraz edilenin aynÄ±dÄ±r" veya bu anlama gelecek bir ÅŸerh taÅŸÄ±yanlar geÃ§erli kabul edilmeyecektir.

8) Teklifi oluÅŸturan bÃ¼tÃ¼n belgeler ve ekleri ile diÄŸer dokÃ¼manlar TÃ¼rkÃ§e olacaktÄ±r.

Ä°hale dokÃ¼manÄ± ve ÅŸartname her gÃ¼n mesai saatlerinde Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve SÄ±fÄ±r AtÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bedelsiz gÃ¶rÃ¼lebilir.

Ä°hale dosyasÄ± 500,00-TL olup, ihaleye katÄ±labilmek iÃ§in ihale dosyasÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± zorunludur.Â Ä°hale dokÃ¼manlarÄ± ÅŸartnamenin ekidir.

2886 sayÄ±lÄ± D.Ä°.K. nun 29. maddesi gereÄŸince Ä°hale Komisyonu ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.

Ä°steklilerin GeÃ§ici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 27.06.2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 14.30â€™da Belediye EncÃ¼menine baÅŸvurmalarÄ± ilan olunur. (BabademirtaÅŸ Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1)Â Â

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