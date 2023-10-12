İLAN

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Sıra no

İli

İlçesi

Mahalle/ Mevkii

Cilt / Sayfa No

Ada

Parsel

Miktar

Cinsi

Hisse Miktarı

İMAR DURUMU 1 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi 14/1565 3478 163 4763,28 m2 ARSA TAM E:1,50 Hmax:9,50 Ticaret Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) 2 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi 14/1566 3478 164 99,65 m2 ARSA TAM E:1,50 Hmax:9,50 Ticaret Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) 3 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi 14/1567 3478 165 215,76 m2 ARSA TAM E:1,50 Hmax:9,50 Ticaret Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilen ilana ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) bendine göre “kapalı teklif usulü” ile müşterek satışı yapılacaktır. Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz. “Kapalı teklif usulü’ nde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Toplam Tahmini Satış Bedeli arsa ve üzerindeki yapılar ile beraber 90.000.000,00 TL olup, Geçici Teminatı 2.700.000,00 TL’dir.

3.1-) Ada:3478, parsel:163, sayılı taşınmazın Tahmini Satış Bedeli 84.410.600,00 TL olup, Geçici Teminatı 2.532.300,00 TL’dir.

3.2-) Ada:3478, parsel:164, sayılı taşınmazın Tahmini Satış Bedeli 1.765.000,00 TL olup, Geçici Teminatı 52.950,00 TL’dir.

3.3-) Ada:3478, parsel:165, sayılı taşınmazın Tahmini Satış Bedeli 3.823.500,00 TL olup, Geçici Teminatı 114.750,00 TL’dir.



Toplam Tahmini Satış Bedeli arsa ve üzerindeki yapılar ile beraber 90.000.000,00 TL olup, geçici teminatı 2.700.000,00 TL’dir. 1. Maddede özellikleri belirtilen taşınmazların müşterek satışı yapılacaktır. Talipliler 2886 sayılı D.İ.K. nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunda tekliflerini her parsel için ayrı ayrı yazmak suretiyle toplam bedel üzerinden verecekler, ayrıca şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirteceklerdir.



4. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A. DIŞ ZARF:



a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,

c-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri(ihale günü geçerli),

ç-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname,

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (ihale günü geçerli),

f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2023 tarih ve 1121041 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı,

ğ-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.

h-) Teklif Mektubu (kapalı bir zarf içinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)

ı -) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

B. İÇ ZARF:



a-) Teklif mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine göre hazırlandıktan sonra bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.



b-) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.



Şartname her gün mesai saatlerinde Edirne Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İmar plan örnekleri, plan notları ve tapu kayıtları şartnamenin ekidir. Taşınmazın satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararının tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde peşin ya da 6 (altı) taksitte ödenecektir. Taksitli ödeme halinde taksitli satış sözleşmesi yapılacaktır. İhale taksit bedellerine yasal faiz uygulanacaktır. Taşınmaz KDV’den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Geçici teminat iadesi peşin ödeme halinde tapu tescil işleminden sonra iade edilecek olup; taksitli ödeme yapılması halinde 1. Taksit ödemesinden sonra iade edilecektir. Tapu tescil işlemi ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Teklifler 24/10/2023 Salı günü saat 15:30 ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 24/10/2023 Salı günü saat 15:30 Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Edirne Belediye Başkanlığı (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1 Merkez / EDİRNE)



İlan olunur.



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