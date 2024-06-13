İLÂN

DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2020/216

KARAR NO : 2024/194

MUHATAP : (DAVALI) NAZIRA MAMANAZAROVA - 999*****184 Yabancı Kimlik No,

I****L ve K****A kızı. **/**/1993 doğumlu. Namangan İl, Namangan Şehri 1

Sahilboyu Cad. No:7 Namangan/ÖZBEKİSTAN

Mahkememizin yukarıdaki dosyasında 13/03/2024 tarihli karar ile; Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Yeşilçat Mahallesi/Köyü, Cilt No:*, Hane No:**, BSN:**'de nüfusa kayıtlı, 234*****0 T.C. kimlik numaralı, Şerafettin ve Fazilet oğlu, **/**/1985 doğumlu davacı Ali Aydemir ile (21/06/2019 tarih ve 2019/143 numaralı işlem ile nüfusa tescil edilen evlenme işlemi ile evlenen) yukarıda bilgileri yazılı davalının TMK'nın 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA; 35.000,00 TL maddi, 35.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE karar verildiği; karara karşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği; işbu ilanen tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ve istinaf süresinin o tarihten itibaren başlayacağı hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02047236